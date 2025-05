HUMMELS: "A Roma un'avventura meravigliosa. Voglio chiudere raggiungendo l'Europa"

IDEALISTA.IT - Mats Hummels è stato il protagonista della nuova puntata della rubrica 'A casa dei campioni', realizzata dal sito dedicato al mondo dell'immobiliare. Queste le parole del difensore tedesco che ha già annunciato la fine della sua carriera al termine della stagione:

[...]

Qual è il momento a cui sei più legato da quando sei arrivato a Roma?

"È stata un’avventura meravigliosa. Sono legato a tutto quello che ho vissuto in questa stagione. Come ho ribadito più volte, voglio che sia una storia a lieto fine e voglio chiudere la stagione con la Roma in Europa."

Se dovessi decidere di comprare casa nella Capitale, in quale zona di Roma ti piacerebbe vivere?

"Mi piace vivere in un posto tranquillo e non lontano dai punti più belli della città. Mi piace vivere la città dove mi trovo ed essere collegato bene alla zona centrale. Sicuramente non amo il traffico, quindi tutto ruota anche in base a questo aspetto. Cerco un posto comodo e non mi piace trascorrere ore nel traffico, ma non saprei scegliere una zona in particolare. Un conto è una casa dove vivere, un altro conto è una casa da utilizzare come investimento, per cui sceglierei sicuramente una zona centrale."

Quali sono le caratteristiche irrinunciabili della tua casa ideale? Preferisci un attico con vista o una villa con giardino?

"Mi piace una casa spaziosa. A seconda della città, potrei vivere sia in appartamento che in villa. Ad esempio, in una città come Roma, dove il clima è bello, sceglierei una casa con piscina dove trascorrere del tempo con familiari ed amici. Sicuramente mi piace adattarmi ai posti dove vivo in base al clima e allo stile di vita."

[...]

Dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere, hai ancora dei sogni e degli obiettivi nel calcio?

"Il calcio è il mio mondo e mi ha dato delle soddisfazioni incredibili. Adesso che smetterò di giocare, farò delle riflessioni e poi capirò la strada migliore da seguire. Il calcio è sicuramente una possibilità."

