"Guess the Teammate": Svilar batte Gollini tra polemiche scherzose. L'ex Atalanta: "Come al solito ha vinto rubando" (VIDEO)

Nuovo episodio della divertente serie "Guess the Teammate", dove due giocatori della Roma si sfidano per indovinare quanti più compagni di squadra possibile tramite indizi di ogni tipo. Oggi era il turno dei due portieri Mile Svilar e Pierluigi Gollini, con la sfida che è stata vinta dal numero 99 giallorosso con il punteggio di 10-9. Come al solito non sono mancate polemiche scherzose tra i due, con Gollini che ha commentato: "Lo faccio rispondere ogni tanto, sennò si arrabbia". Il vice portiere è poi riuscito ad indovinare lo stesso Svilar con un'immagine della Supercoppa belga, col portiere che sorpreso ha esclamato: "Ah, ma l'ho vinta io? Ma ero in panchina".