Giannini: "Atalanta-Roma condizionata. Va chiarito come funziona il Var"

"Ieri è chiaro che è stata una partita condizionata, l'episodio del rigore ha lasciato un po' l'amaro in bocca a tutti e credo vada chiarito bene il funzionamento del Var".

Così all'Adnkronos l'ex capitano della Roma Giuseppe Giannini commenta l'intervento del Var in Atalanta-Roma che ha fatto infuriare l'allenatore capitolino Claudio Ranieri cancellando il rigore assegnato per fallo di Pasalic su Koné.

"Bisogna capire se il Var debba intervenire sempre o altrimenti quando -sottolinea Giannini-. Ieri è intervenuto in favore del difendente ma deve essere sempre così, invece in altre partite, o in altre parti del campo, questo non succede. Va chiarito come funziona perché altre volte il Var è intervenuto senza far cambiare la decisione: per questo bisogna chiarire come funziona, per avere un'uniformità".

(Adnkronos)