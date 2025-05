Ghisolfi alla finale di Coppa Italia, nessuna risposta a una provocazione su Pioli: "Stasera c'è Bologna-Milan" (VIDEO)

Presente alla finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan, il Direttore Sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, è stato incalzato dai cronisti presenti, come riportato da Francesco Iucca di Calciomercato.it.

L'episodio ha preso il via quando il cronista ha fatto notare la presenza allo stadio anche di Giacomo Murelli, vice allenatore di Stefano Pioli al Milan, tentando una "provocazione": "C'è qui il vice allenatore di Pioli al Milan, non so se vuole chiedere qualcosa anche a lui". Una chiara allusione alle persistenti voci che accosta Pioli alla panchina giallorossa. Ghisolfi, a questa specifica sollecitazione, ha scelto di non rispondere.

Successivamente, un cronista ha posto una domanda diretta sulle ambizioni della Roma: "Cosa manca alla Roma per tornare a giocare una finale?". A questo punto il DS giallorosso ha risposto con una battuta, deviando l'attenzione: "Stasera c’è Bologna-Milan!".