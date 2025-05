Germania: dalla prossima stagione spiegazioni arbitrali anche in Bundesliga e seconda divisione

A partire dalla prossima stagione, gli annunci arbitrali saranno disponibili in tutti gli stadi della Bundesliga e della seconda divisione tedesca. Lo ha dichiarato un portavoce della Lega calcio tedesca (DFL). La commissione calcio della DFL ha emesso una raccomandazione unanime al comitato esecutivo dell'organizzazione. L'approvazione è considerata altamente probabile. Quest'anno, la DFL ha sperimentato il sistema in nove stadi di prima e seconda divisione. Gli arbitri utilizzerebbero il sistema audio per chiarire le proprie decisioni al pubblico, al fine di garantire una maggiore trasparenza dopo gli interventi del Video Assistant Referee (Var). Includendo le partite di Coppa di Germania, sono stati effettuati in totale 24 annunci arbitrali. Secondo una relazione provvisoria, la procedura e la tecnologia hanno funzionato bene.