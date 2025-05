Friedkin: il jet personale di Dan atterrato in Svizzera. Il presidente della Roma atteso nella Capitale nelle prossime settimane

Dan Friedkin potrebbe presto tornare nella Capitale. Il jet personale del presidente della Roma è partito nelle scorse ore dagli Stati Uniti e da questa mattina si trova in Svizzera. Il numero uno del club giallorosso è atteso a Roma nelle prossime settimane, dato che dovrebbe essere presente allo Stadio Olimpico per la sfida contro il Milan (ultima partita casalinga della stagione). L'arrivo di Dan potrebbe risolvere definitivamente alcune questioni come l'annuncio del nuovo allenatore e del progetto dello stadio a Pietralata.