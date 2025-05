Friedkin: eccessivo traffico a Ciampino. Il presidente può sbarcare all'aeroporto dell'Urbe o ritardare di 24 ore l'arrivo

Secondo quanto appreso dall'emittente radiofonica ci potrebbe essere però un intoppo di natura logistica sull'arrivo di Dan Friedkin a Roma, anticipato oggi in rassegna stampa: vista l’enorme mole di arrivi a Ciampino previsti per oggi e per i prossimi giorni, soprattutto riferibili al conclave del nuovo Pontefice, l’aeroporto romano è impossibilitato al momento ad accogliere il volo del proprietario giallorosso per l’eccessivo traffico aereo, quindi il velivolo presidenziale potrebbe sbarcare o all’aeroporto dell’Urbe o ritardare di 24 ore il suo approdo nella capitale.

(retesport)

