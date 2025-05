Friedkin, continua il viaggio del jet di Dan: l'aereo ha lasciato gli Stati Uniti ed è atterrato a Nizza

Il jet personale di Dan Friedkin continua a volare tra Stati Uniti ed Europa. Dopo aver lasciato il presidente della Roma nella Capitale, l'aereo era ripartito in direzione Houston con un volo diretto da New York. In mattinata odierna il velivolo però è tornato nuovamente in Europa ed è arrivato all'aeroporto di Nizza. In Costa Azzurra, a pochi chilometri di distanza dalla città francese, c'è Cannes: la località marittima è la sede dell'AS Cannes, uno dei club di calcio gestiti dalla famiglia Friedkin.