Un ritratto per celebrare Alexis Saelemaekers. Oggi, al Fulvio Bernardini di Trigoria, l'esterno belga ha ricevuto in dono un regalo speciale realizzato da un tifoso, noto su Instagram come "Manuelonetattoo": un quadro raffigurante Saelemaekers mentre esulta con la maglia della Roma e lo stemma giallorosso sullo sfondo.