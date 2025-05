FOTO - Maglia pre-gara Roma 2025-26: spunta un'anticipazione sui social

Spuntano online le prime immagini della possibile maglia pre-gara che la Roma potrebbe indossare nella stagione 2025-2026. A pubblicarle, come spesso accade per le anticipazioni sulle divise da calcio, è stato l'account X "esvaphane". Si tratta ovviamente di un'indiscrezione non ufficiale (leak), ma offre una prima idea del design che potrebbe caratterizzare le divise da riscaldamento dei giallorossi il prossimo anno, in attesa della presentazione ufficiale da parte del club e dello sponsor tecnico.

? LEAKED ?



⚡️ AS Roma 25-26 Pre-Match Shirt pic.twitter.com/FF1KCSHQrR — esvaphane (@esvaphane) May 1, 2025