Floriano Noto su Ranieri: "Non parliamo mai del nuovo allenatore, lo scorso anno provai a convincerlo a venire a Catanzaro"

Il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, ha parlato al sito dedicato al calciomercato dopo il raggiungimento dei playoff del club calabro. Il presidente ha parlato anche di Claudio Ranieri, figura a cui è legato da anni. Queste le sue parole: "Conosco Claudio da tantissimi anni ed ero sicuro che avrebbe riportato la Roma ai vertici – ha raccontato – Lui ha una grandissima dote, quella di riuscire a far esprimere sempre al massimo qualsiasi calciatore. E sarà fondamentale anche come dirigente. Quando ha lasciato il Cagliari lo scorso anno -continua Noto-, ho provato a convincerlo a chiudere la carriera a Catanzaro. Lui è legatissimo alla nostra società, è stato il capitano, ma mi ha detto chiaramente: ‘Torno solo se mi chiama la Roma‘. Va bene così. Ora credo che voglia stare più tranquillo con la moglie e, come ha detto lui, conoscere il mondo anche da viaggiatore”.

Sul futuro della panchina della Roma, Noto non si sbilancia: “Che tipo di allenatore vorrà per la sua successione? Di questo non ne parliamo mai. So che il tema è molto attuale, un po’ come quello del nuovo Papa.. A proposito: l’altra sera gli ho girato la foto del nuovo pontefice, che in effetti somiglia molto a Claudio. Lui si è messo a ridere dicendo ‘Ora sanno perché smetto di allenare, ho un nuovo compito’. Non parliamo mai del nuovo tecnico. Claudio è una grande persona e un uomo di spessore”.

(calciomercato.it)

