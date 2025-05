Fiorentina, allenamento mattutino a Siviglia in vista della Roma: in gruppo Kean e Colpani (FOTO e VIDEO)

All'indomani della sconfitta per 2-1 in casa del Betis nel match valido per l'andata della semifinale di Conference League, la Fiorentina ha iniziato la preparazione in vista della partita di domenica contro la Roma. La Viola si è allenata in mattinata all'interno della Ciudad Deportiva del Siviglia, mentre nel pomeriggio tornerà in Italia. Da segnalare il recupero di Moise Kean (ieri in campo nel secondo tempo) e Andrea Colpani, i quali si sono allenati con il resto del gruppo.

