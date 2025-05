Evra: "Dybala via dalla Juventus perché aveva problemi con Allegri"

SDS - Patrice Evra, ex giocatore della Juventus ed ex compagno di squadra di Paulo Dybala, ha rivelato un retroscena circa l'esperienza dell'argentino in bianconero. Ecco le sue parole:

"Mi ricordo quando è arrivato. Lo hanno ammazzato. Buffon, Chiellini, Barzagli. Dicevano 'Dai, Patrice, questa non è la maglia del Palermo, questa è la Juventus. Non è una maglia facile'. Io sono andato da lui e gli ho detto: 'Paulo, perché non giochi libero di testa? Pochi giocatori hanno il tuo tocco di palla'. Ho visto in vita mia Messi e Dybala. Wow…Ti assicuro che quando tirava centrava la porta 9 volte su 10. Quindi gli ho detto solo 'Liberati!'. Ma non ho mai visto un giocatore così dotato. Ero vicino a concludere l'accordo con Dybala all'ultimo minuto per portarlo allo United. Ho parlato con lui, ho insistito davvero tanto… Sono rimasto piuttosto deluso quando ha lasciato la Juve. Non avrebbe mai dovuto andarsene, ma aveva qualche problema con Allegri ai tempi. Che giocatore! Avrei voluto che firmasse per lo United. Sarebbe stato grandioso. Ricordo quell'estate e la sua grande personalità"