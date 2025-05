Everton: il nuovo stadio si chiamerà "Hill Dickinson Stadium" (COMUNICATO)

In attesa dell'inaugurazione ufficiale per la stagione 2025/26, arriva un'importante novità per quanto riguarda il nuovo stadio dell'Everton, club inglese acquisito dalla famiglia Friedkin lo scorso dicembre. Tramite un comunicato sul sito ufficiale i Toffies hanno confermato la nuova denominazione dello stadio che si chiamerà "Hill Dickinson Stadium", a seguito della partnership con lo studio legale commerciale britannico. Questo il comunicato: "L'Everton Football Club è orgoglioso di annunciare Hill Dickinson come partner ufficiale per i diritti di denominazione del nuovo stadio del Club a Bramley-Moore Dock, in un accordo a lungo termine che vedrà l'iconico impianto chiamarsi Hill Dickinson Stadium. Questa partnership rivoluzionaria rappresenta uno dei più grandi accordi per i diritti di denominazione degli stadi in Europa. Riunisce due istituzioni di Liverpool, unite da una prospettiva globale, da un profondo impegno per la città di Liverpool e da una storia comune che risale alla fondazione dell'Everton nel 1878". [...] "L'Hill Dickinson Stadium, la cui inaugurazione ufficiale è prevista per agosto di quest'anno, con una capacità di 52.888 posti, diventerà la nuova casa degli Evertoniani e una meta fissa per tutto l'anno per importanti eventi sportivi, musicali, di intrattenimento, commerciali e culturali. Fulcro della più ampia riqualificazione di North Liverpool, l'Hill Dickinson Stadium creerà migliaia di posti di lavoro, attirerà significativi investimenti e fungerà da catalizzatore per la crescita sociale ed economica a lungo termine della città". [...]

(evertonfc.com)

