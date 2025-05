EA Sports FC 25, Giugliano inserita nel "Team of the Season" della Serie A Femminile. La Roma: "Il nostro orgoglio" (FOTO)

Per gli amanti del videogioco EA Sports FC 25, da qualche settimana è iniziato l'evento, sulla modalità "Ultimate Team", riguardante i TOTS, ovvero il rilascio delle carte speciali per ogni giocatore presente nella squadra della stagione di ogni campionato europeo. Se nella formazione della Serie A, la casa produttrice canadese aveva scelto di far uscire le carte di Paulo Dybala e Evan Ndicka, oggi è stato il turno delle squadre femminili. Per la prima volta nella storia del videogioco, una calciatrice italiana ha ottenuto la propria carta nel "Team of the Season". Si tratta del capitano della Roma Femminile, Manuela Giugliano, reduce da una stagione incredibile nonostante le difficoltà della formazione di Spugna. Il club giallorosso ha dunque deciso di celebrarla su X pubblicando un tweet e scrivendo: "Il nostro orgoglio".