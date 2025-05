È stata ufficializzata la lista dei giocatori che comporranno il "Team of the Season 2024/25" della Serie A del videogioco sportivo EA Sports FC 25, come confermato da un post su Instagram della Roma. Tra le fila dei giallorossi compaiono l'argentino Paulo Dybala (con un overall di 95) e il difensore Evan Ndicka (overall 91). Assente a sorpresa il portiere Mile Svilar, con non poco disappunto di molti tifosi della Roma nei commenti.

