Di Biagio: "Il mio gol più bello nel 5-0 contro il Milan"

Luigi Di Biagio, ex centrocampista tra le altre di Roma e Inter, ha risposto a delle domande dell'account Chiamarsi Bomber. Ecco le sue parole sulla Roma:

"Gol più bello? In un Roma-Milan, di sinistro da 30 metri. Bel tiro, è andato sotto l'incrocio dei pali, abbiamo vinto 5-0. Club a cui sono più legato? Porca miseria (ride. nda). Ti posso dire quale è stata la squadra più piccola, il Monza. Foggia uguale. Roma, Inter, ma come faccio a risponderti, il Brescia...mancherei veramente di rispetto a qualcuna a tutte le altre. L'allenatore migliore che ho avuto? Nel mio podio ci sono Lippi, Mazzone e Zeman. Impatto maggiore Zeman, migliore Lippi. Se c'è un altro Di Biagio? Oggi no, sono molto più fisici, atletici, 10 anni ti avrei detto De Rossi".