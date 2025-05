David di Donatello, Chalamet ai cronisti: "Forza Roma!". E durante la premiazione: "Totti? Il mio sogno da attore, batterei i suoi record" (VIDEO)

La 70ª edizione dei David di Donatello ha avuto un ospite internazionale d'eccezione: Timothée Chalamet. L'attore, accompagnato dalla fidanzata Kylie Jenner, ha catturato l'attenzione dei fotografi e, pur schivando molte domande, non ha nascosto la sua fede calcistica.

Sollecitato dai cronisti sulla sua ben nota passione per i colori giallorossi, Chalamet ha risposto convinto: "Forza Roma!". Ma è stata la sua reazione a una domanda su Francesco Totti a suscitare maggiore curiosità. L'attore ha replicato con un enigmatico "Totti? Stasera...", alimentando speculazioni su un possibile incontro con l'ex capitano.

Durante la serata, l'attore statunitense ha ricevuto il David Speciale. Proprio durante la premiazione, rispondendo a una domanda su Francesco Totti, Chalamet ha ribadito il suo desiderio, aggiungendo con un sorriso: "È il mio sogno da attore, probabilmente avrei battuto ogni suo record di gol". Una battuta che ha suscitato la pronta replica della conduttrice Elena Sofia Ricci: "Forza Roma sempre, con buona pace di tutti".

La passione di Chalamet per Totti non è nuova: già durante la promozione del film su Bob Dylan "A Complete Unknown", aveva confessato il sogno di poter un giorno interpretare proprio l'ex numero 10 giallorosso in un film biografico.

timothée chalamet che nomina totti ritirando il david di donatello ed elena sofia ricci che dice “forza roma sempre”: la mia linfa vitale

#david70 pic.twitter.com/bqmiAYA28F — clarissa insolia (@avvclarinsolia) May 7, 2025



(agi.it)

