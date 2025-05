Dall'Arabia: rottura Pioli-Al Nassr vicina dopo l'eliminazione dall'AFC Champions League

Il futuro di Stefano Pioli, nonostante il contratto biennale firmato lo scorso settembre, potrebbe non essere più all'Al Nassr. Come scrive il giornalista Mutaib Al-Hazza infatti la rottura tra il tecnico ex Milan e il club arabo sarebbe imminente, dopo la cocente eliminazione dall'AFC Champions League contro i giapponesi del Kawasaki Frontale e un percorso deludente in campionato (8 punti dal primo posto). Dovesse arrivare l'esonero, Pioli potrebbe trovare fin da subito una nuova sistemazione, a differenza di eventuali dimissioni.