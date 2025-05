Dal Portogallo: Farioli forte candidato per la panchina del Braga

Francesco Farioli ha da poco annunciato l'addio all'Ajax e, il suo nome ha attirato le attenzioni di molti club europei come la Roma. Il giovane tecnico italiano, nonostante abbia perso lo scudetto all'ultima giornata ai danni del PSV, è reduce da una stagione molto positiva con i lancieri che hanno ridotto, e di molto, il gap con il club di Eindhoven. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese, Farioli è un forte candidato per la panchina del Braga, che ha appena esonerato Carlos Carvalhal. L'ex Nizza era già stato vicino agli Arsenalistas nel 2023, ma poi la trattativa saltò a causa dell'assenza del patentino necessario per allenare in Liga Portugal. Oltre a Farioli, gli altri candidati per la panchina del Braga sono Carlos Vicens, vice di Pep Guardiola e Raul Gonzalez, ex legenda del Real Madrid.

(ojogo.pt)

