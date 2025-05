Ajax, Farioli: "Futuro? Ho i miei desideri e le mie volontà. Il focus è sulle prossime partite"

Il nome di Francesco Farioli, tecnico italiano attualmente alla guida dell'Ajax, continua a essere uno dei più caldi accostati alla panchina della Roma per la prossima stagione. L'allenatore, che si appresta a vivere una domenica potenzialmente decisiva per la conquista del titolo in Eredivisie (contro il NEC Nijmegen) e con la qualificazione diretta alla fase principale della Champions League ormai a un passo, ha però preferito non sbilanciarsi riguardo al suo futuro.

Nella conferenza stampa pre-partita, di fronte alle domande sulle recenti voci che lo vorrebbero nel mirino del club giallorosso, Farioli ha risposto: "Non è un argomento per ora. I miei pensieri sono per il qui e ora. Ho i miei desideri e le mie volontà, e sono chiari. Il focus è completamente sulle partite della prossima settimana". Pur confermando di aver avuto colloqui con il direttore generale dell'Ajax, Alex Kroes, in merito alla programmazione della prossima stagione, Farioli ha ribadito che "al momento, tutta l'attenzione è sulla conclusione di questa stagione. Ci siamo quasi, non abbiamo ancora confermato la nostra qualificazione per la fase principale della Champions League".

L'Ajax, infatti, necessita di un solo punto nelle ultime tre partite per assicurarsi l'accesso diretto alla massima competizione europea e potrebbe addirittura festeggiare il titolo già domenica in caso di vittoria contro il NEC e contemporanea sconfitta del PSV contro il Feyenoord.

Farioli ha un contratto con l'Ajax per altre due stagioni.