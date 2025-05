Anche Daniele De Rossi tra le migliaia di persone in attesa in Piazza San Pietro per la prima fumata del Conclave. L'ex allenatore e storica bandiera della Roma è stato avvistato nella folla di circa 45mila fedeli radunati per seguire l'elezione del nuovo Pontefice. De Rossi non si è sottratto all'affetto dei tifosi, concedendosi per alcuni selfie con coloro che lo hanno riconosciuto tra la gente.

(lapresse)