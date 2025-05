Compleanno moglie Spinazzola: presenti anche Mancini, Cristante e Pellegrini (FOTO e VIDEO)

Nella serata di ieri è andata in scena una reunion a tinte giallorosse ed è avvenuta in occasione del trentesimo compleanno di Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola. Alla festa, tenutasi in un locale di Napoli, erano presenti anche Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, affiancati dalle rispettive mogli. I calciatori della Roma sono grandi amici dell'ex giallorosso e attuale esterno del Napoli, motivo per cui non potevano mancare in un'occasione del genere.

