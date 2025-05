Championship, Sunderland-Coventry 1-1: la squadra di Le Fée è in finale playoff

Questa sera si è giocato il ritorno delle semifinali playoff di Championship in Inghilterra tra Sunderland e Coventry, terminato con il risultato di 1-1. Ospiti che trovano il gol del vantaggio al 76' con Mason-Clark, pareggiando il 2-1 dell'andata dei biancorossi. Ai supplementari è decisivo il gol di Ballard al 122', a pochi secondi dai calci di rigore. Un risultato che interessa da lontano anche la Roma: l'eventuale promozione in Premier League del Sunderland farebbe scattare l'obbligo di acquisto di Enzo Le Fée, ceduto in prestito lo scorso calciomercato estivo.