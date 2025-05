Bournemouth, Pinto: "Qui ho ritrovato la capacità di pianificare con tempo" (VIDEO)

Nel documentario, "Don't call it Cinderella", del portale sportivo dedicato alla stagione del Bournemouth, ottavo in classifica in Premier League, interviene anche Tiago Pinto. L'ex General Manager giallorosso, ora al club inglese, ha spiegato brevemente nell'anteprima pubblicata l'ambiente di lavoro: "In Inghilterra, al Bournemouth, ho ritrovato la capacità di pianificare con tempo e avere una strategia chiara nel reclutamento".

.@afcbournemouth, don't call It Cinderella anymore Il documentario sul club inglese di @premierleague online dalla prossima settimana sul canale YouTube "GianlucaDiMarzioTv" pic.twitter.com/3xItmVHHPr — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 7, 2025