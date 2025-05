Bologna, Di Vaio: "Abbiamo inseguito Hummels per due mesi"

REPUBBLICA - Un retroscena di mercato svelato dal Direttore Sportivo del Bologna, Marco Di Vaio. In un'intervista in cui analizza le mosse della scorsa estate, il DS rossoblù ha confermato il tentativo di ingaggiare Hummels per rinforzare la difesa.

"Abbiamo inseguito per due mesi Hummels," ha dichiarato Di Vaio, confermando l'interesse concreto per l'esperto difensore tedesco, che poi ha preferito la Roma. Di Vaio ha poi aggiunto una riflessione sul cambio di guida tecnica, suggerendo che le difficoltà iniziali della stagione non sarebbero dipese solo dai singoli acquisti: "Penso però che anche con un paio di puntelli in più avremmo comunque sofferto il cambio di mentalità radicale tra gli allenatori. Vincenzo (Italiano) è l’opposto di Thiago (Motta)".

