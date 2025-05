Benfica-Sporting, follia di Renato Sanches al 99': rigore regalato e sconfitta in finale di Coppa di Portogallo (VIDEO)

Nella giornata di ieri è andata in scena la sfida tra Benfica e Sporting, valida per la finale di Coppa di Portogallo. Le 'Aquile' erano a un passo dalla vittoria, ma al nono minuto di recupero Renato Sanches si è reso protagonista di un folle fallo in area su Viktor Gyokeres, regalando così agli avversari il gol dell'1-1 a tempo praticamente scaduto. La sfida è successivamente proseguita ai supplementari e lo Sporting si è portato a casa la coppa vincendo 1-3.

Sporting, Penálti, Gyokeres, 99m Penálti para o Sporting! Renato Sanches toca o sueco dentro da área, Luís Godinho não tem dúvidas e aponta para a marca dos 11 metros!#TacadePortugal #EPOCA2425 #Final#SLBSCP #SLB #SCP pic.twitter.com/o4WJJc2USW — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) May 25, 2025