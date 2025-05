Bayer Leverkusen, il ringraziamento del club ad Hermoso: "Grazie per il tuo tempo Mario"

Il Bayer Leverkusen sta disputando oggi l'ultima partita stagionale in casa e, come di consueto, al termine della partita i tifosi avranno la possibilità di salutare i propri calciatori e ringraziarli per la stagione. Chi non sarà presente durante il saluto finale, è Mario Hermoso, che si è infortunato ed ha terminato la sua stagione in anticipo. Il difensore in prestito dalla Roma, non ha impressionato e le Aspirine hanno deciso di non esercitare il riscatto sullo spagnolo. Il club tedesco ha quindi salutato il calciatore virtualmente tramite il proprio profilo di X, poiché Hermoso non è potuto essere presente allo stadio: "Per motivi privati ​​non è possibile salutare di persona Mario Hermoso. Quindi, a questo punto, virtualmente: Grazie per il tuo tempo. Mario!".

Mario #Hermoso kann aus privaten Gründen nicht persönlich verabschiedet werden. Deshalb an dieser Stelle virtuell: Danke für deine Zeit #mitdemKreuzaufderBrust, Mario! ? ? #B04BVB pic.twitter.com/mZbigaxOjh — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 11, 2025