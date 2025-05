Atalanta, striscioni dei tifosi per Gasperini: "Avanti insieme per far sognare questa città" (FOTO)

La storia d'amore tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta sembra destinata a interrompersi dopo ben nove anni di successi. L'allenatore considera concluso il suo ciclo e ora è in trattativa con la Roma in vista della prossima stagione. I tifosi bergamaschi hanno però le idee chiare e hanno esposto due striscioni davanti ai cancelli del Centro Sportivo Bortolotti: "Gasperini e società avanti insieme per far sognare questa città", firmato Curva Nord. Inoltre non è mancato l'attacco al co-proprietario statunitense Stephen Pagliuca: "Pagliuca: l'Atalanta non è plusvalenza. Merita passione, rispetto e presenza!".