Atalanta, striscione dei tifosi sotto l'ufficio di Percassi: "Gasperini deve restare, fate i bravi" (FOTO E VIDEO)

I tifosi dell'Atalanta non vogliono l'addio di Gian Piero Gasperini. Nonostante sia ormai tutto formalizzato per il suo passaggio alla Roma, i tifosi della Dea hanno comunque voluto lanciare un messaggio alla proprietà. Moltissime persone si sono infatti radunate sotto all'ufficio di Percassi, dove hanno esposto uno striscione con scritto: "Gasperini deve restare, fate i bravi". Poi hanno anche intonato dei cori dedicati al presidente dell'Atalanta e al tecnico piemontese come si vede nel video pubblicato da Sportitalia.

“????????? ???? ???????” ? A Bergamo, sotto gli uffici della famiglia Percassi, è in corso una protesta organizzata dal tifo dell’ #Atalanta per convincere la proprietà e #Gasperini a continuare insieme⚫️?#Sportitalia pic.twitter.com/h6HdFrmdZ1 — Sportitalia (@tvdellosport) May 30, 2025