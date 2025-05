Atalanta, Gasperini: "Non è il momento giusto per parlare di futuro"

DAZN - Dopo la vittoria per 3-2 in casa del Genoa nella penultima giornata di campionato, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni della piattaforma sportiva anche del suo futuro. Il tecnico, attualmente all'Atalanta, è stato accostato anche alla panchina della Roma: "Stasera non è il momento giusto per parlare di futuro. Prepariamo l’ultima uscita casalinga davanti al nostro pubblico. Queste stagioni vanno fesetggiate. Purtroppo in casa abbiamo non abbiamo ottenuto i risultati raccolti in trasferta, ma abbiamo sempre ricevuto entusiasmo dallo stadio pieno. Giocheremo ancora la Champions come in cinque degli ultimi sette anni. Dobbiamo essere felici di quanto fatto”.