Atalanta, D'Amico: "Partita contro la Roma difficilissima. I giallorossi sono in grande salute"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al sito a margine dell'evento Gran Galà del Calcio ADICOSP riguardante la stagione 2023/24. Tra i vari temi trattati si è soffermato sul big match contro la Roma, in programma lunedì alle ore 20:45. Ecco le sue parole: "La scorsa è stata una stagione meravigliosa e indimenticabile, perché culminata in un risultato tanto insperato quanto eccezionale e storico come l’Europa League. Ma anche questa stagione è di assoluto livello, e il raggiungimento della quinta qualificazione in Champions League nelle ultime sette stagioni, rappresenterebbe un altro grandissimo obiettivo, perché nel segno di una non scontata continuità. È per questo motivo, visto che il traguardo non è stato ancora raggiunto, che siamo tutti concentrati sulle ultime tre partite, a iniziare dalla prossima, difficilissima, contro una Roma in grandissima salute".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE