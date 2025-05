AS Roma x Campus Bio-Medico: evento di prevenzione prima del match col Milan

Prima del match con il Milan, in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico, la Roma fa sapere che in collaborazione con il Campus Bio-Medico è previsto un evento di prevenzione per i tifosi giallorossi:

Nuovo evento di prevenzione in favore dei tifosi previsto allo Stadio Olimpico prima del fischio d’inizio di Roma-Milan in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner del Club.

L’AS Roma rilancia il proprio impegno in favore della community promuovendo anche in questa stagione un’iniziativa di prevenzione medica in concomitanza con l’ultimo match contro il Milan in programma domenica 18 maggio allo Stadio Olimpico.

Grazie alla collaborazione degli specialisti del Policlinico Campus Bio-Medico, i tifosi che si prenoteranno a questo link fino alle 18:00 del 17 maggio, potranno effettuare una valutazione medico-sportiva con misurazione della pressione arteriosa ed elettrocardiogramma nell’apposita tensostruttura che sarà attiva allo Stadio Olimpico, nei pressi della Fan Zone, dalle 18:30 alle 20.30.

Chi non riuscisse a effettuare la prenotazione, potrà comunque recarsi sul posto per ritirare un gadget in omaggio e avere indicazioni per poter prenotare una visita di idoneità sportiva al Policlinico Campus Bio-Medico a condizioni agevolate.

L’iniziativa rientra nella policy Health & Well Being della UEFA Sustainability Strategy 2030 a cui il Club giallorosso si ispira.

Svolgere attività fisica regolare contribuisce a migliorare non solo la salute cardiovascolare e muscolare, ma anche il benessere mentale. Inoltre, l’esercizio fisico aiuta a prevenire molte patologie croniche, come il diabete di tipo 2 e l’osteoporosi. Occorre, però, praticarlo in sicurezza, sottoponendosi agli esami e alle visite specialistiche del caso.

