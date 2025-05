Ufficiale: Farioli lascia la panchina dell'Ajax

Dopo il campionato sfumato alla penultima giornata, col sorpasso del Psv, e reso ufficiale ieri, con l'ultimo turno di Eredivisie, Francesco Farioli ha deciso di non proseguire l'avventura sulla panchina dell'Ajax.

A comunicarlo sono i lancieri con una nota ufficiale in mattinata in cui si legge: "Dopo attente valutazioni, Farioli ha deciso di lasciare l'Ajax. L'allenatore ha informato il board del club della sua decisione. Grazie per tutto, Francesco!".

Farioli has decided to leave Ajax after careful consideration. The head coach has informed the club’s board of his decision.

Thanks for everything, Francesco! ♥️

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 19, 2025