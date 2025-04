X, la Roma ricorda Di Bartolomei nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni (FOTO)

Agostino Di Bartolomei oggi avrebbe compiuto 70 anni e la Roma lo ha ricordato con un post sui social in cui condivide l'album dedicato a chi viene descritto come "il capitano del secondo scudetto, il simbolo per almeno due generazioni di tifosi che hanno sempre tramandato il suo ricordo e, in generale, una figura che rappresenterà per sempre l'identità romanista".

