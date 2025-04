VIDEO - Mourinho ci ricasca: perde la testa e mette la mano sul volto a Buruk. Era già successo in un Real Madrid-Barcellona

José Mourinho ancora una volta protagonista. Non in positivo questa volta. Al termine della gara di Coppa di Turchia persa 1-2 dal suo Fenerbahçe contro il Galatasaray, il tecnico portoghese è andato a contatto con l'allenatore avversario Okan Buruk. L'ex giallorosso ha messo la mano sul viso di Buruk che è caduto a terra subito dopo il contatto.

In precedenza le due panchine erano già entrate in contatto: animi tesi per tutta la durata del match, terminato infatti con 9 ammoniti e tre espulsioni, due per il Galatasaray e una per i padroni di casa.

İlk yarı bitiminde Mert Halan ve Galatasaraylı futbolcular arasında gerilim yaşandı. Okan Buruk tartışmanın büyümesini engelledi pic.twitter.com/Cio0hf67FG — Cenk Çınar (@cenkcnr) April 2, 2025

Al termine del match l'ex allenatore della Roma ha deciso di non commentare quanto avvenuto dopo il fischio finale.

عشق مورينهو طلع ورفض يصرح للصحافة بعد نهاية المباراة، الي صار اليوم كان فضيحة تحكيمية بدايةً من لقطة لمسة اليد ورفض الحكم احتسابها كركلة جزاء ومن ثم ما بعدها من مجريات .. المباراة تأكيد على كلامه السابق بأن النظام يدعم غلطة سراي ومنافسته تعتبر غير عادلة!pic.twitter.com/OGSAndGIZG — Turki Alghamdi (@Turk1gh) April 2, 2025

Lo "Special One" era stato già protagonista di un fatto simile in un famosissimo Real Madrid-Barcellona del 2011.