Tegola per Claudio Ranieri a pochi giorni dal match di sabato contro l'Hellas Verona. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, durante l'ultimo allenamento della Roma a Trigoria, il difensore Victor Nelsson avrebbe svolto lavoro differenziato per un problema al piede. Il problema non sembra essere grave, ma, il danese sarà valutato in vista dei prossimi impegni.