Totti sbarca a Mosca: sarà ospite dell'International RB Award (FOTO E VIDEO)

Comincia l'avventura russa di Francesco Totti. Come scrive il sito del quotidiano, nella mattinata l'ex capitano giallorossi è arrivato a Mosca, dove sarà ospite dell'International RB Award. La capitale russa è tappezzata da settimane da manifesti sull'arrivo in città dell' "imperatore" pronto a sbarcare "nella terza Roma". Il numero 10 dovrebbe percepire un emolumento a sei cifre. Numeri alti per il classe ’76 che alle ore 15.30 è atteso da un evento di lusso, organizzato dal sito di scommesse di cui è testimonial.

(ilmessaggero.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE