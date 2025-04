Totti: presentato un esposto alla Procura dopo il suo viaggio a Mosca

Si accendono i riflettori sul viaggio di Francesco Totti a Mosca dello scorso 8 aprile. Dopo le aspre polemiche dal mondo politico, è stato presentato un esposto alla procura di Roma da parte del coordinatore nazionale di Europa Radicale Igor Boni. Il ceo di Bookmaker Ratings, sito di sport e scommesse nonché sponsor della spedizione dell'ex capitano in Russia, aveva parlato di «una cifra in euro a sei cifre». Non è chiaro se il Pupone, incassando il maxi assegno, abbia violato o meno le sanzioni che da più di tre anni gravano sulla testa di Mosca. Igor Boni – scrive nel suo esposto – teme che dietro quel versamento presumibilmente milionario ci siano fonti sottoposte a restrizioni. Il che comporterebbe per Totti una violazione dell’embargo imposto alla Russia e della normativa italiana sul trattamento dei fondi provenienti da Stati sanzionati.

