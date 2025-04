Francesco Totti sarà ospite in esclusiva a ''Che Tempo Che Fa'' di Fabio Fazio domenica 4 maggio 2025 in diretta sul Nove dalle 19,30, e in streaming su discovery+. Eterno numero 10, icona e bandiera della città di Roma, Francesco Totti nella sua straordinaria carriera ha vinto con la Roma uno scudetto (2000/01), due Coppe Italia (2006/07, 2007/08), due Supercoppe italiane (2001, 2007) e - con la nazionale italiana - lo storico Mondiale del 2006 in Germania.

(adnkronos)