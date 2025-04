Totti da Mosca: "Sono venuto qui per lo sport, nessuna polemica". E sul derby: "La tifoseria è la parte più forte"

Una visita a Mosca che ha fatto discutere, quella di Francesco Totti, conclusasi con un Gran Galà in un palazzetto dello sport. L'ex capitano della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG1.

La presenza di Totti in Russia, nel pieno del conflitto ucraino, ha suscitato diverse polemiche. Totti ha replicato direttamente a queste critiche, spiegando le ragioni della sua presenza: "Non devo creare polemica, sono venuto qui perché mi hanno invitato, una serata di sport e l'ho accolta braccia aperta. Voglio ringraziare tutti gli italiani che ho incontrato da ieri a oggi, mi ha fatto piacere."

L'ex numero 10 giallorosso ha quindi sottolineato la natura sportiva dell'invito ricevuto. Durante l'evento, si è lasciato immortalare in un breve palleggio con l'icona del calcio sovietico Alexander Mostovoi.

Prima del rientro a Roma, il pensiero è andato inevitabilmente alla stracittadina di domenica prossima: "Sappiamo tutti che il derby è sempre una partita a sé, una partita diversa da tutte le altre, però come ho sempre detto l'arma in più dei derby è sempre la tifoseria della Roma, quella penso sia la parte più forte di tutto."

