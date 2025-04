Tony Effe e il concerto a Circo Massimo il 6 luglio: il cantante annuncia la data in uno sketch con Totti (VIDEO)

Il 6 luglio il cantante Tony Effe (pseudonimo di Nicolò Rapisarda) terrà il suo concerto a Circo Massimo e lo ha annunciato tramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui palleggia con Francesco Totti. Successivamente Tony, noto tifoso della Roma, calcia e colpisce un cartellone in cui è raffigurato il sindaco Roberto Gualtieri: "Bono, che non ti fanno fa' il concerto", dice il Capitano. "E vabbè... ci vediamo il 6 luglio", risponde il cantante. "E io ti aspetto qua", controbatte Totti.

