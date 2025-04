Svilar e Greggi contro i femminicidi: "Basta! Educhiamo i nostri figli fin da piccoli. Bisogna saper accettare il rifiuto"

La Roma, da anni, è in prima linea contro la violenza sulle donne. [...] Poche ore fa ci sono stati i funerali di Sara Campanella e Ilaria Sula, 22 anni. [...] Mile Svilar è il primo ad esporsi pubblicamente su un tema così delicato: "Basta, non ne possiamo più di sentire queste cose ogni giorno. Sono storie che toccano tutti perché potrebbero succedere a chiunque. Dobbiamo ripartire dall'educazione dei nostri figli, dobbiamo crescere degli uomini con i giusti valori e capaci di accettare un "no" come risposta. Credo che sia giusto ricordarlo ogni giorno e penso che ognuno di noi debba fare la sua parte".

Anche Giada Greggi, centrocampista della Roma e della nazionale, 25 anni, parla di educazione e di cultura del possesso: "Sara e Ilaria avevano più o meno la mia età, con tutta la vita davanti, quello che è successo mi ha davvero molto colpito. Come società dovremmo accettare il fatto che i femminicidi sono la conseguenza di comportamenti spesso considerati accettabili come le scenate di gelosia e il controllo ossessivo. Bisogna aiutare i ragazzi fin da giovani ad accettare il rifiuto, fa parte della vita, e a crescere lontano dalla cultura del possesso visto che spesso, per non dire quasi sempre, la violenza arriva per mano di persone conosciute".

(corrieredellosport.it)

