"Stronger Together": donate uova di Pasqua a ragazzi con disturbi dello spettro autistico (FOTO)

Roma sempre attiva nel sociale: i dipendenti del club giallorosso hanno consegnato le uova di Pasqua a ragazzi con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del programma sociale "Stronger Together":

Nuova iniziativa di solidarietà dei dipendenti AS Roma che, in occasione delle festività pasquali, hanno voluto portare sostegno e conforto in due centri di assistenza per ragazzi con disturbo dello spettro autistico.