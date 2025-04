Stadio Roma: consegna progetto definitivo rimandata di qualche giorno per la morte di Papa Francesco

La morte di Papa Francesco costringe la Roma, e il Comune, a rinviare i discorsi sul progetto definitivo del nuovo stadio. A lungo si era parlato infatti del 21 aprile, giorno del Natale di Roma, come quello per la consegna del progetto definitivo. Ma la scomparsa del Pontefice "suggerisce di rimandare consegna o comunicato di qualche giorno" come fa sapere il giornalista Andrea De Angelis.

