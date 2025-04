Stadio Roma, Vitali: "Investimento complessivo superiore al miliardo, capienza di 61-62mila". Bernabè: "Siamo in procinto di consegnare il progetto definitivo"

DAZN - Durante la serie "Stadi 5.0" in onda sulla piattaforma sportiva interviene Lorenzo Vitali, Chief Administrative Officer & General Counsel della Roma, per parlare del progetto dello Stadio della Roma a Pietralata. Con Vitali presente Lucia Bernabè, responsabile delle relazioni istituzionali per il progetto Stadio: "Siamo all'ultimo step dell'iter amministrativo, sono quattro anni che lavoriamo al progetto. Lavoriamo a stretto contatto con l'amministrazione capitolina, insieme abbiamo scelto l'area dove sorgerà il nuovo stadio e sarà a Pietralata. Abbiamo affrontato con loro tutti gli step per arrivare all'approvazione in Giunta del progetto provvisorio, affrontando un dibattito pubblico che generalmente è la fase in cui molti stadi vengono dichiarati non percorribili. Il dibattito pubblico è andato bene, siamo arrivati all'approvazione in Giunta dove ci sono state date delle prescrizioni e da quel momento abbiamo lavorato sulle prescrizioni. Adesso siamo in procinto di consegnare il progetto definitivo. Da lì partirà tutto l'iter con la Regione Lazio e poi saremo pronti per costruirlo".

Vitali: "Ci sono due numeri ai quali teniamo molto: l'investimento complessivo sarà superiore al miliardo di euro, ve lo possiamo confermare. Il secondo dato a cui teniamo molto, perché conosciamo la passione dei tifosi, è quello della capienza: eravamo partiti con una capienza inferiore rispetto a quella che avete detto, è superiore ai 60mila e siamo nel range di 61-62mila. Vogliamo aumentare ancora di più l'engagement dei nostri tifosi che è già notevole e lo facciamo partendo dal luogo per eccellenza che è la Curva Sud. La proprietà si è immersa, Dan e Ryan hanno pensato personalmente a disegnare la Curva Sud più inclinata e più grande del mondo sia in termini di spettatori sia in termini di inclinazione. Un'esperienza paragonabile come benchmark era un po' il Muro Giallo di Dortmund ma l'ambizione è quella di superarlo sia in termini di acustica sia di impatto. Quindi pensate cosa possa essere una cosa del genere a livello di impatto".

Bernabè: "Questo stadio è lo stadio con la più grande Curva Sud, sono più o meno 21mila persone. Si è voluto dare un'importanza a questa componente notevole".

Vitali: "Per darvi un dettaglio la Curva Sud, a livello di disegno da parte della proprietà, è stata la prima cosa a cui hanno pensato. È davvero fondamentale".

L'uscita dalla Borsa è stato un segno dell'impegno della proprietà?

Vitali: "Senz'altro. È stato fatto uno studio molto attento se avesse ancora senso in una società di calcio con una proprietà visionaria e ambiziosa essere in Borsa. Guardando al futuro, alla voglia di fare che ha la proprietà, e per rendere la società più snella e più vicina ai loro desiderata in termini di velocità di esecuzione, la privatizzazione rappresenta il primo passo e poi lo stadio il coronamento dal punto di vista dell'investimento".

Oltre alla gestione della partita, cos'è previsto?

Bernabè: "Lo stadio è stato pensato per essere utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non si pensa a uno stadio utilizzabile solo il giorno della partita. La proprietà pensava di adibire questo stadio a eventi importanti come concerti di star internazionali, però ci sono anche delle attività più quotidiane come convegni, verranno aperti ristoranti e ci sono delle attività commerciali. Lo spazio sarà utilizzabile davvero 7 giorni su 7".