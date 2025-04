Southampton, Juric: "Il nostro obiettivo? Non essere la peggior squadra nella storia della Premier League" (VIDEO)

Dopo l'esperienza negativa sulla panchina della Roma, Ivan Juric è diventato lo scorso 21 dicembre il nuovo tecnico del Southampton in Inghilterra. La situazione del club inglese è pero tuttora molto critica, con soli 9 punti totalizzati in campionato e una retrocessione che si sta concretizzando ogni giorno di più. Anche il tecnico croato sembra essersi arreso e le dichiarazioni in conferenza stampa prima della sfida di stasera contro il Crystal Palace lo confermano: "Il nostro obiettivo è non essere la peggior squadra della storia della Premier".

