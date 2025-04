SOULÉ: "Sono tifoso dell'Independiente per mio padre, tutta la mia famiglia lo è" (VIDEO)

LOS EDUL - In queste ultime ore il talento argentino della Roma Matias Soulé (decisivo ieri sera nella vittoria della Roma contro il Verona) ha rilasciato un'intervista esclusiva per il canale YouTube "Gastón Edul". Questa un'anticipazione delle sue parole pubblicata su Instagram: "Sono tifoso dell'Independiente per mio padre. Tutta la mia famiglia lo è e io lo sono fin da bambino. Il bello è che non ci ho mai giocato, sono solo un tifoso in più. I miei calciatori preferiti? Mi piacciono Cabral e Loyola".

