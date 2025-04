"Sognando Ballando con le Stelle": la conduttrice Carlucci chiama Totti come ospite

Francesco Totti sembra pronto a fare il suo ritorno in televisione. Come svelato dal portale di informazioni, la conduttrice Milly Carlucci avrebbe invitato il Capitano in vista dello spin off dello show "Sognando Ballando con le Stelle", in onda a partire da venerdì 9 maggio su Rai1. L'ex numero 10 della Roma avrebbe detto 'sì' in cambio di un cachet importante in occasione del ventennale del programma basato sulla danza e non è da escludere l'ipotesi di una breve intervista in studio.

(dagospia.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE