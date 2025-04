Simplicio: "Quella volta che ho fatto chiudere un mese la sauna di Trigoria" (VIDEO)

GASPORT - L'ex centrocampista della Roma Fabio Simplicio (in giallorosso dal 2010 al 2012) ha raccontato sui social del quotidiano sportivo un aneddoto curioso avvenuto durante la sua esperienza nella Capitale. Queste le sue parole: "Ho fatto una roba un po' bruttina perché c'era una sauna alla fine degli allenamenti, c'erano i ragazzi che andavano in sauna per rilassarsi. Ho preso una bottiglia d'acqua, ci ho pisciato e l'ho lasciata dentro, l'ho dimenticata. Forse è stata un mese la sauna chiusa perché non si poteva capire la puzza che c'era. E poi tutti "Ma chi è stato", finora nessuno lo sapeva, però adesso lo sapranno che sono stato io (ride, ndr)".

